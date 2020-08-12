Представитель Легкоступовой рассказал о её состоянии

https://static.news.ru/photo/dd17012c-dc88-11ea-b1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние российской певицы Валентины Легкоступовой оценивается как среднетяжёлое. Сейчас она находится в больнице после перенесённой операции.

Представитель Легкоступовой заявил, что сейчас непонятно, что именно с ней произошло, и полиция занимается этим вопросом, передаёт РИА Новости.

Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому, — сказал собеседник агентства.

11 августа дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа Юрия Фирсова в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму. После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.

Позже Фирсова доставили в полицейский участок. По одной из версий, именно он нанёс артистке тяжёлые травмы, писал NEWS.ru.