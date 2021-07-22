Солдат-контрактник покончил с собой в Подмосковье

В воинской части в подмосковной Коломне погиб военнослужащий-контрактник. Предполагается, что он совершил самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Солдат 21 июля отправился в караул. Спустя некоторое время старший по караулу во время обхода
По данным телеканала РЕН ТВ, погибшего
Ранее сообщалось, что в Москве судебный пристав покончил с собой прямо в здании суда. Главк ФССП начал проверку по факту случившегося. Причины, по которым пристав мог свести счёты с жизнь, пока не установлены.
В подмосковном Чехове совершил самоубийство инкассатор ВТБ. Его тело было найдено во внутреннем дворе банка. Рядом с ним находился пистолет.