Солдат-контрактник покончил с собой в Подмосковье

В воинской части в подмосковной Коломне погиб военнослужащий-контрактник. Предполагается, что он совершил самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Солдат 21 июля отправился в караул. Спустя некоторое время старший по караулу во время обхода обнаружил его тело. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшего звали Роман Русинов. Ему был 21 год.

Ранее сообщалось, что в Москве судебный пристав покончил с собой прямо в здании суда. Главк ФССП начал проверку по факту случившегося. Причины, по которым пристав мог свести счёты с жизнь, пока не установлены.

В подмосковном Чехове совершил самоубийство инкассатор ВТБ. Его тело было найдено во внутреннем дворе банка. Рядом с ним находился пистолет.