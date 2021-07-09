После самоубийства пристава в суде начата служебная проверка

Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошёвского районного суда Москвы. В ФССП рассказали NEWS.ru о том, что по поводу случившегося проводится проверка.

По данному факту в ГУ ФССП России по г. Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия, — сообщила нам и. о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации службы Наталья Молчанова.

В службе не смогли ответить на вопрос, какие мотивы самоубийства рассматриваются — служебные или семейные проблемы, долги или что-то иное.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции свёл счёты с жизнью на посту у посольства Туркмении в Москве. Мужчина совершил суицид в будке охраны в Филипповском переулке. Тело старшего лейтенанта обнаружил дежурный комендант.

Командир полка уверен, что к самоубийству привели сложности в личной жизни, а не рабочие вопросы. Конкретную причину установят следователи СК.