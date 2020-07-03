СМИ: в машине Ерфемова нашли «бычки» с гашишем и следы незнакомца

История с ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов, обрастает новыми подробностями. Стало известно, что в джипе артиста были обнаружены «бычки» с наркотическим средством «гашиш». Согласно результатам экспертизы, вещество употреблял не Ефремов.
Как
Также выяснилось, что потерпевшая сторона обратилась с заявлением о причинении морального вреда Ефремовым. В частности, мать и сына Сергея Захарова оскорбило предложение артиста «усыновить» детей погибшего в аварии.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.
Позже экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актёр отказался признать вину в ДТП. По его словам, прежние намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина», писал NEWS.ru.
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