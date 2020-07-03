СМИ: в машине Ерфемова нашли «бычки» с гашишем и следы незнакомца

https://static.news.ru/photo/4d541ee8-bd3a-11ea-a42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

История с ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов, обрастает новыми подробностями. Стало известно, что в джипе артиста были обнаружены «бычки» с наркотическим средством «гашиш». Согласно результатам экспертизы, вещество употреблял не Ефремов.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, близкие к следствию, в крови актёра был обнаружен кокаин, однако пока не ясно, употреблял он его в день аварии или до этого.Со слов самого обвиняемого, наркотик может сохраняться в организме до пять дней. Где именно он мог употребить наркотическое вещество, Ефремов не помнит, как и все события того злополучного вечера.

Также выяснилось, что потерпевшая сторона обратилась с заявлением о причинении морального вреда Ефремовым. В частности, мать и сына Сергея Захарова оскорбило предложение артиста «усыновить» детей погибшего в аварии.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позже экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актёр отказался признать вину в ДТП. По его словам, прежние намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина», писал NEWS.ru.