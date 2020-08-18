СМИ: сценарист Борис Пастернак покончил с собой в больнице

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Советский поэт и сценарист, автор песен Борис Лазаревич Пастернак скончался в московской больнице. Ему было 84 года.

Об этом сообщает «МК». По данным издания, тело родственника лауреата Нобелевской премии поэта Бориса Пастернака было найдено на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Москве.

При этом его палата находится на восьмом этаже комплекса. По предварительной версии, Пастернак покончил с собой.

Сценарист и поэт-песенник Борис Пастернак во избежание путаницы со знаменитым родственником пользовался творческим псевдонимом Борис Пургалин. Он работал на советском телевидении, создал сценарии бенефисов Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Сергея Мартинсона, Татьяны Дорониной, «Голубого огонька», мюзиклов «Волшебный фонарь», «Двойники» и комедии «Один за всех».

Кроме того, в качестве автора песен сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским, Георгием Гараняном и Николаем Караченцевым.

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