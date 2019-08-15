https://static.news.ru/photo/42676486-bf75-11e9-806f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Следователи завершили опрос пилотов самолёта Airbus A321, который совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье. Они по-прежнему склонны считать основной версией инцидента попадание птиц в двигатель.

При этом отмечена слаженная работа экипажа лайнера.

Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа, — цитирует ТАСС собеседника, близкого к следствию.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москва в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.

Как писал News.ru, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию. Экипаж самолёта на время проверки обстоятельств ЧП отстранён от полётов, однако пилоты готовы вернуться в небо в любой момент.