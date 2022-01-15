Следствие просит арестовать ещё трёх участников хакерской группировки REvil
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:53, 15 января 2022
Задержанный сотрудниками ФСБ член организованного преступного сообщества REvilФото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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↵Ещё трёх участников хакерской группировки REvil, которая стала известна после совершения масштабной кибератаки на американские компании, могут арестовать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина. До этого полиция задержала двух их предполагаемых соучастников — Андрея Бессонова и Романа Муромского.
В суд поступили материалы об избрании в отношении Хансярова Р.А., Головачук М.А. и Заец А.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала Розина.
Задержание участников группировки произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.
На протяжении нескольких лет члены группировки занимались не только вымогательством, но и воровством данных. Предполагается, что именно они украли чертежи Apple, взломали системы органов самоуправления Техаса, а также атаковали в прошлом году более тысячи предприятий.
Ранее сообщалось, что выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.