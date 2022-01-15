Следствие просит арестовать ещё трёх участников хакерской группировки REvil

↵Ещё трёх участников хакерской группировки REvil, которая стала известна после совершения масштабной кибератаки на американские компании, могут арестовать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина. До этого полиция задержала двух их предполагаемых соучастников — Андрея Бессонова и Романа Муромского.

В суд поступили материалы об избрании в отношении Хансярова Р.А., Головачук М.А. и Заец А.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала Розина.

Задержание участников группировки произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.

На протяжении нескольких лет члены группировки занимались не только вымогательством, но и воровством данных. Предполагается, что именно они украли чертежи Apple, взломали системы органов самоуправления Техаса, а также атаковали в прошлом году более тысячи предприятий.

Ранее сообщалось, что выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.