ФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей США

Федеральная служба безопасности России после обращения властей Соединённых Штатов задержала группу хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Там отметили, что по местам нахождения злоумышленников было обнаружено свыше 420 миллионов рублей.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества, — сказали в ФСБ.

Речь идёт об одной из самых известных группировок REvil. На протяжении нескольких лет её члены занимались не только вымогательством, но и воровством данных. Предполагается, что именно они украли чертежи Apple, взломали системы органов самоуправления Техаса, а также атаковали в прошлом году более тысячи предприятий.

Выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тысяч, €500 тысяч. Помимо этого, оперативники также нашли дорогостоящую аппаратуру и автомобили премиум-класса.

По факту совершённых правонарушений возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее в США правоохранители изъяли порядка $2,3 млн в криптовалюте, украденных российским хакером из Санкт-Петербурга Александром Сикериным. Мужчина связан с хакерской группировкой REvil, жертвы которой за несколько лет лишились более $200 млн.