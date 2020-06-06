Склад с декорациями тушат в киногородке в Горках Ленинских

https://static.news.ru/photo/7eec726a-a864-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Склад с декорациями горит в подмосковных Горках Ленинских на улице Центральной. Он принадлежит киногородку.

Общая площадь пожара составляет 150 кв. м. Пожар возник на втором этаже здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. В тушении пожара участвуют 24 единицы техники и 77 человек.

В киногородке в Горках Ленинских снимались такие сериалы, как «Анна-детектив» и «Тайны госпожи Кирсановой». За антураж его называют подмосковным Голливудом. На территории киногородка есть вокзал, рынок, площадь, трактиры, дома в стиле XVII-XIX веков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Узбекистане появится аналог лос-анджелесского района Голливуд для производства фильмов. Проектом займутся американская компания Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading.