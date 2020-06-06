Склад с декорациями тушат в киногородке в Горках Ленинских

Склад с декорациями горит в подмосковных Горках Ленинских на улице Центральной. Он принадлежит киногородку.
Общая площадь пожара составляет 150 кв. м. Пожар возник на втором этаже здания,
В киногородке в Горках Ленинских снимались такие сериалы, как «Анна-детектив» и «Тайны госпожи Кирсановой». За антураж его называют подмосковным Голливудом. На территории киногородка есть вокзал, рынок, площадь, трактиры, дома в стиле XVII-XIX веков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Узбекистане появится аналог лос-анджелесского района Голливуд для производства фильмов. Проектом займутся американская компания Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading.
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