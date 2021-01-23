СК задержал сотрудника администрации Норильска по делу о сходе лавины

https://static.news.ru/photo/67c84f36-5cb5-11eb-bc57-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

По делу о сходе лавины задержан сотрудник администрации Норильска. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска, — заявили представители СК.

По версии следствия, в 2018 года подозреваемым была проведена проверка фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». На нём 45-летний мужчина незаконно построил жилой дом. Главный специалист подписал акт, в котором указал, что на земельном участке отсутствуют какие-либо объекты имущества. 8 января этот дом был разрушен лавиной. Следователи будут просить поместить задержанного под домашний арест.

Ранее суд отправил под домашний арест двоих сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска в рамках уголовного дела после схода лавины. Речь идёт о 36-летнем и 52-летнем оперативных дежурных. Также под домашний арест отправился 39-летний дежурный ЕДДС, начальнику норильского ГО и ЧС была избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия.

8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Погибли годовалый ребёнок, его мать и 45-летний глава семейства, в живых остался только старший ребёнок — мальчик 14 лет.

Как писал NEWS.ru, сотрудники СКР провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины. Силовики изъяли документы, представляющие интерес для следствия.