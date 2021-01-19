Сотрудников ЕДДС Норильска отправили под домашний арест после схода лавины

https://static.news.ru/photo/bd4cc116-5a5e-11eb-9e83-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России

Суд отправил под домашний арест двоих сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска в рамках уголовного дела, возбуждённого после схода лавины, в результате которого погибли три человека.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные Единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска, которым также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении пресс-службы управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее суд отправил под домашний арест 39-летнего дежурного ЕДДС, а в отношении начальник норильского ГО и ЧС была избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия.

По версии следствия, сотрудники ЕДДС не включили в сводку информацию о лавинной опасности, после того как получили соответствующие сообщения от регионального главка МЧС. Из-за этого муниципальные власти не стали проводить превентивные мероприятия по предупреждению угрозы.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске 8 января. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет. Местные власти объявили 10 января днём траура по погибшим.

Как сообщал NEWS.ru, ранее сотрудники СКР провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины. В ходе обысков были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.