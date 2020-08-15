СК возбудил дело после гибели рабочих при обрушении шахты в Коми

https://static.news.ru/photo/68b19e00-df03-11ea-8f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11.mchs.gov.ru

Следственное управление СК РФ по республике Коми возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх человек при обрушении шахты «Воргашорская».

Согласно данным ведомства, во время по разбору выведенной из эксплуатацию галереи углеподачи, которая соединяет здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение.

В результате происшествия погибли четыре работника подрядной организации, осуществлявшей работы по демонтажу сооружения, — говорится в сообщении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которое привело по неосторожности к гибели более двух человек. В настоящее время на месте произошедшего работают следователи, руководство следственного по Воркуте и следователи-криминалисты. Они осматривают место обрушения и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения.

Как писал NEWS.ru, обрушение в Коми могло произойти в связи с нарушением требований техники безопасности.