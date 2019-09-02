https://static.news.ru/photo/6e87a46e-cd70-11e9-9860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи проверяют информацию об избиении прохожего сотрудником Росгвардии в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Как следует из сообщения СМИ, сотрудник Росгвардии подошел к мужчине, нанёс ему удар в область лица и бросил его на дорожное покрытие, — говорится в сообщении СК.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54» появилось видео, на котором мужчина в форме Росгвардии вместе со своим коллегой останавливают прохожего. Когда он пытается уйти, один из правоохранителей бьёт мужчину в лицо и применяет удушающий приём. Инцидент произошёл на улице Панишева 30 августа, указано в сообщении.

Ранее жители посёлка Ревякино Тульской области обнародовали в Сети видео празднования Дня Госфлага 22 августа. В разгар торжеств на главную площадь населённого пункта прибыл автобус с Росгвардией, устроившей стрельбу, писал News.ru.