Школьница осталась жива после падения с высоты 10-го этажа

https://static.news.ru/photo/1a8db6ae-96ec-11eb-9f4e-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Крыму 13-летняя школьница выжила после падения с высоты 10-го этажа. С множественными травмами она доставлена в больницу Симферополя. Врачи оценивают её состояние как стабильное.

Инцидент произошёл 4 апреля в Алуште. Девочка вместе с друзьями гуляла по недостроенному многоэтажному дому по улице Перекопская и провалилась в шахту лифта.

По факту происшествия следователи управления СКР по Республике Крым начали проверку. Они выясняют обстоятельства нахождения подростков на объекте, который не предназначен для детского досуга и представляет опасность. Кроме того, устанавливается соблюдение собственником объекта норм безопасности, сообщается на сайте ведомства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура республики, в свою очередь, потребовала через суд от собственника законсервировать долгострой и закрыть туда доступ посторонним.

Ранее NEWS.ru писал, что в Уфе шестилетний ребёнок остался жив после падения с 12-но этажа. Мальчик получил тяжёлую сочетанную травму и был прооперирован в городской больнице. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.