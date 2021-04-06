Школьница осталась жива после падения с высоты 10-го этажа

В Крыму 13-летняя школьница выжила после падения с высоты 10-го этажа. С множественными травмами она доставлена в больницу Симферополя. Врачи оценивают её состояние как стабильное.
Инцидент произошёл 4 апреля в Алуште. Девочка вместе с друзьями гуляла по недостроенному многоэтажному дому по улице Перекопская и провалилась в шахту лифта.
По факту происшествия следователи управления СКР по Республике Крым начали проверку. Они выясняют обстоятельства нахождения подростков на объекте, который не предназначен для детского досуга и представляет опасность. Кроме того, устанавливается соблюдение собственником объекта норм безопасности,
Прокуратура республики, в свою очередь, потребовала через суд от собственника законсервировать долгострой и закрыть туда доступ посторонним.
Ранее NEWS.ru писал, что в Уфе шестилетний ребёнок остался жив после падения с 12-но этажа. Мальчик получил тяжёлую сочетанную травму и был прооперирован в городской больнице. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.