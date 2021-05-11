Казанская школа не охранялась с 2019 года

https://static.news.ru/photo/e8035c16-b25c-11eb-bb1f-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Казанскую гимназию, где произошла стрельба, не охраняли с 2019 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В день нападения в казанской школе №175 не было охраны. При этом обеспечивать в школах безопасность должны профессиональные секьюрити, последняя проверка Росгвардии признала школу полностью соответствующей закону.

Последний раз осуществление в гимназии работы охраны проверили в 2019 году. Тогда у администрации школы был заключён контракт с одним из казанских ЧОПов. Позже здание охранялось сторожем, а в самом учебном учреждении была установлена тревожная кнопка, сообщает издание.

При этом в Сети появилась информация, что договор с ЧОП был расторгнут по желанию учебного заведения. Когда детей перевели на дистанционку, руководство сочло, что охрана не нужна.

Когда школа вернулась к дневному обучению, её руководство не стало ни с кем заключать договор из-за повышения цены услуг — 47 тысяч рублей в месяц вместо прежних 40 тысяч. У входа в школу осталась одна вахтёрша, сообщает Mash.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

Ранее сообщалось, в результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 человек получил ранения. Также источники сообщают, что большая часть убитых училась в 8-м «А» классе. В ближайшее время раненых школьников самолётом МЧС перевезут в Москву. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.