Шестеро детей погибли при пожаре в Выборге

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Восемь человек, включая шестерых детей, погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области.

Уточняется, что все погибшие были членами одной семьи, которая, по информации ЕДДС Выборгского района, считалась неблагополучной. Самому старшему из детей было восемь лет, младшему — один месяц, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, возгорание в жилом доме в подмосковном Серпухове возникло в ночь на 18 апреля. В огне погибли двое. Очаг пожара находился на четвёртом этаже дома № 4 по улице Форсса, горело личное имущество и меблировка квартиры.