Шестеро детей погибли при пожаре в Выборге

Восемь человек, включая шестерых детей, погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области.
Уточняется, что все погибшие были членами одной семьи, которая, по информации ЕДДС Выборгского района, считалась неблагополучной. Самому старшему из детей было восемь лет, младшему — один месяц,
Как писал NEWS.ru ранее, возгорание в жилом доме в подмосковном Серпухове возникло в ночь на 18 апреля. В огне погибли двое. Очаг пожара находился на четвёртом этаже дома № 4 по улице Форсса, горело личное имущество и меблировка квартиры.
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