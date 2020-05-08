Шесть человек стали жертвами пожара в Башкирии

Тела шестерых человек обнаружены на месте пожара в Башкортостане. Ещё один человек пострадал.
Инцидент произошёл в одной из деревень Туймазинского района республики рано утром 9 мая. Горел одноэтажный дом с мансардой. В тушении пожара были задействованы 18 спасателей и 8 единиц техники.
Причины возгорания и личности погибших устанавливаются. Пострадавшему оказана медицинская помощь,
Ранее NEWS.ru писал, что в Самаре загорелись шесть частных жилых домов. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.
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