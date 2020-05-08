Шесть человек стали жертвами пожара в Башкирии

https://static.news.ru/photo/d15a2eca-91bc-11ea-9b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Тела шестерых человек обнаружены на месте пожара в Башкортостане. Ещё один человек пострадал.

Инцидент произошёл в одной из деревень Туймазинского района республики рано утром 9 мая. Горел одноэтажный дом с мансардой. В тушении пожара были задействованы 18 спасателей и 8 единиц техники.

Причины возгорания и личности погибших устанавливаются. Пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самаре загорелись шесть частных жилых домов. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.