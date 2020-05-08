Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в Башкирии

09:11, 09 мая 2020
Фото: 02.mchs.gov.ru

Тела шестерых человек обнаружены на месте пожара в Башкортостане. Ещё один человек пострадал.

Инцидент произошёл в одной из деревень Туймазинского района республики рано утром 9 мая. Горел одноэтажный дом с мансардой. В тушении пожара были задействованы 18 спасателей и 8 единиц техники.

Причины возгорания и личности погибших устанавливаются. Пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самаре загорелись шесть частных жилых домов. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

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