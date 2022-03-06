Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приморье
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:47, 06 марта 2022
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
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В Приморье с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда. Движение на участке остановлено в обоих направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Инцидент произошёл 01:46 по московскому времени на станции Перелётный двухпутного электрифицированного участка Владивосток — Сибирцево.
Произошел сход семи вагонов в грузовом поезде. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях, — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили о задержке поездов № 6007/6008, № 6367/6368. Также известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии не отмечается.
В настоящее время идёт устранение последствий инцидента поездами станций Ружино и Уссурийск. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на перегоне Киров-Котласский — Чухломинский в Кировской области сошёл с рельсов грузовой поезд из семи вагонов. Поезд перевозил железобетонные изделия, в результате аварии никто не пострадал.