Режиссёр Пиманов объяснил, почему погибший актёр Жулин уходил в монастырь

https://static.news.ru/photo/473ef846-0102-11eb-b41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Первая Видеокомпания»

Режиссёр Алексей Пиманов раскрыл детали биографии погибшего в ДТП актёра Дмитрия Жулина. По его словам, несколько лет назад тот решил уйти в монастырь, поскольку нуждался в духовной поддержке.

Мы тогда все удивились, что он на Валааме. Он говорил, что не может работать в профессии, где надо расталкивать себе подобных. Поэтому он сбежал, — рассказал он в эфире НТВ.

Он добавил, что актёр вернулся в профессию лишь спустя три года. Пиманов рассказал, что они с Жулиным были друзьями и таких, как он, можно пересчитать по пальцам. В день, когда случилась трагедия, актёр вместе с матерью, ехал во Владимир к своему духовному отцу.

Пиманов и Жулин работали вместе перед уходом актёра в монастырь. Они снимали сериал «Охота на Берию».

Смертельное ДТП произошло на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь. Автомобиль артиста Renault Duster получил сильные повреждения передней части кузова. Сам он погиб. Его мать была госпитализирована в больницу, писал NEWS.ru.