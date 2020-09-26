Режиссёр Пиманов объяснил, почему погибший актёр Жулин уходил в монастырь

Режиссёр Алексей Пиманов раскрыл детали биографии погибшего в ДТП актёра Дмитрия Жулина. По его словам, несколько лет назад тот решил уйти в монастырь, поскольку нуждался в духовной поддержке.
Мы тогда все удивились, что он на Валааме. Он говорил, что не может работать в профессии, где надо расталкивать себе подобных. Поэтому он сбежал, — рассказал он в эфире НТВ.
Он добавил, что актёр вернулся в профессию лишь спустя три года. Пиманов рассказал, что они с Жулиным были друзьями и таких, как он, можно пересчитать по пальцам. В день, когда случилась трагедия, актёр вместе с матерью, ехал во Владимир к своему духовному отцу.
Пиманов и Жулин работали вместе перед уходом актёра в монастырь. Они снимали сериал «Охота на Берию».
Смертельное ДТП произошло на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь. Автомобиль артиста Renault Duster получил сильные повреждения передней части кузова. Сам он погиб. Его мать была госпитализирована в больницу, писал NEWS.ru.