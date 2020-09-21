Актёр Дмитрий Жулин из «Александровского сада» погиб в ДТП

Актёр Дмитрий Жулин, прославившийся после фильма «Александровский сад», разбился в ДТП во Владимирской области. Артист вёл машину Renault Duster и врезался в рейсовый автобус.
Авария произошла на 61 км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь,
Поклонники актёра опубликовали на его странице в соцсетях соболезнование. Прокомментировала случившееся и она из пассажирок автобуса, написавшая, что всё происходившее случилось в неё на глазах.
Дмитрий Жулин известен по фильмам «Экстраскоп», «Если у вас нету тёти», сериалу «Охота на Берию». После съёмок в сериале Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, но вскоре опять вернулся в профессию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рано утром в Юрьевском переулке в Москве каршеринговый автомобиль, на котором передвигался 42-летний Игорь Хомский, влетел на полном ходу в припаркованный КамАЗ. По предварительным данным, режиссёр не справился с управлением.
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