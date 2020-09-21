Актёр Дмитрий Жулин из «Александровского сада» погиб в ДТП

https://static.news.ru/photo/32a06d06-fc53-11ea-9014-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Жулин Фото: https://vk.com/club62317257

Актёр Дмитрий Жулин, прославившийся после фильма «Александровский сад», разбился в ДТП во Владимирской области. Артист вёл машину Renault Duster и врезался в рейсовый автобус.

Авария произошла на 61 км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь, сообщает обстоятельства происшествия Telegram-канал «Подъём». Кроме Жулина в иномарке находился ещё один человек, он госпитализирован в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Поклонники актёра опубликовали на его странице в соцсетях соболезнование. Прокомментировала случившееся и она из пассажирок автобуса, написавшая, что всё происходившее случилось в неё на глазах.

Дмитрий Жулин известен по фильмам «Экстраскоп», «Если у вас нету тёти», сериалу «Охота на Берию». После съёмок в сериале Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, но вскоре опять вернулся в профессию.

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