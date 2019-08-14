https://static.news.ru/photo/ee00fbf4-bf07-11e9-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал приказ о введении режима ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней.

Специалисты ветеринарной службы обходят с проверкой хозяйства, занимающиеся разведением свиней. Кроме того, запрещён выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов и допуск в животноводческие помещения посторонних, усилен контроль за торговлей свининой, сообщает пресс-служба правительства края.

Как писал News.ru ранее, режим ЧС введён в Пограничном районе Приморского края из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. Образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных для подтверждения вируса, все животные хозяйства будут уничтожены, на границе 100-километровой зоны от очага заражения будут выставлены посты.