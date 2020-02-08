https://static.news.ru/photo/5eddd468-45d8-11e9-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Zvereva/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Трещина в лобовом стекле стала причиной экстренной посадки самолёта авиакомпании «Победа» в Пулково.

Лайнер совершал рейс Санкт-Петербург — Екатеринбург. Однако вскоре после вылета экипаж сообщил о возвращении в аэропорт Пулково из-за технической неисправности.

Вынужденная посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Пассажиров рейса отправили в Екатеринбург резервным бортом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Ранее NEWS.ru писал, что в Усинске совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 737-524 авиакомпании Utair. У самолёта оторвалось шасси и сильно повреждено крыло. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.