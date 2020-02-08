Трещина в лобовом стекле стала причиной экстренной посадки самолёта авиакомпании «Победа» в Пулково.
Лайнер совершал рейс Санкт-Петербург — Екатеринбург. Однако вскоре после вылета экипаж сообщил о возвращении в аэропорт Пулково из-за технической неисправности.
Вынужденная посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Пассажиров рейса отправили в Екатеринбург резервным бортом,
Ранее NEWS.ru писал, что в Усинске совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 737-524 авиакомпании Utair. У самолёта оторвалось шасси и сильно повреждено крыло. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
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