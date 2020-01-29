Годовалый ребёнок отравился гашишем в Петербурге. Об этом
В настоящий момент полиция проводит проверку. Возбуждено административное дело. Семья ребёнка не состоит на учёте. Оба родителя работают: отец — мастером по дереву, а мать — помощником воспитателя.
Ранее в Испании трёхлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Об этом писал NEWS.ru. Родители утверждали, что ребёнок мог найти экстази в доме, где семья остановилась.
В декабре 2019 года 12-летний школьник был госпитализирован в Москве после отравления наркотическим веществом. Следовали проводили проверку по факту инцидента.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен