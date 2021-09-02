Раскрыты причины обыска по делу о покушении на экс-главу Merlion

Объявлен в розыск следователь по особо важным делам Алексей Неснов, который вёл дело о покушении на убийство и уничтожении или повреждении имущества, фигурантами которого были четверо топ-менеджеров компании Merlion. Об этом пишет «Коммерсант».

Сообщается, что следователь по особо важным делам Алексей Неснов проходит по делу о взяточничестве и сейчас, предположительно, находится за границей. В рамках этого расследования были проведены обыски и выемки документов у следователей столичного главка СК, в производстве которых находилось уголовное дело о покушении на убийство и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Неснов был первым, кто вёл это дело. После того как оно было передано в центральный аппарат СК, Неснов пожаловался главе ведомства на угрозы, объяснив последующее освобождение фигурантов дела получением взяток.

Ранее топ-менеджеров Merlion Бориса Левина, Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова обвинили в попытке поджога дома и покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко. Инцидент произошёл 5 сентября 2015 года в Красногорске. Сообщалось, что после конфликта акционеров Merlion с Симоненко Левин якобы нанял двух исполнителей, которые забросали дом топ-менеджера бутылками с зажигательной смесью. Однако огонь быстро потушили.

Впоследствии Абрамов и Мангутов были освобождены и заявили, что у следствия нет никаких доказательств поджога, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а события на видеозаписи похожи на инсценировку. Олег Карчев и Борис Левин между тем находятся под запретом определённых действий и домашним арестом.