Раненый пермским стрелком студент пришёл в себя через трое суток

Один из студентов Пермского университета, получивший тяжёлое ранение в результате нападения на вуз Тимура Бекмансурова, пришёл в себя спустя трое суток. Сергей Юматов был отправлен спецбортом в Москву, где ему сделали две операции, сообщает LIFE.ru.

Студент получил ранения, в результате которых пострадали предсердие, лёгкое, ключица, плечо и кисть. Одна из операций, которые делали 22-летнеу молодому человеку в столичной клинике, длилась шесть часов. Чтобы транспортировать раненого, врачи ввели его в искусственную кому, а в клинике подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи не были уверены в хорошем исходе, однако студент накануне ночью пришёл в себя. Первым делом он попросил позвонить родным и поинтересовался судьбой лучшего друга.

Спросил, жив ли лучший друг, сказал, чтобы мы не волновались, что всё уже позади. Сказал, что нас всех очень любит. У нас такое облегчение, это просто словами не передать, — рассказала сестра пострадавшего Полина.

Несмотря на то, что у Сергея не были задеты жизненно важные органы, шансы на улучшение состояния врачи давали небольшие. Однокурсники организовали сбор средств на реабилитацию раненого студента. Они собрали почти 400 тысяч рублей, деньги будут переданы родителям Сергея на его реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, действительно очнулся. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Пермского края. Представители ведомства добавили, что подозреваемый находится в тяжёлом состоянии «с элементами сознания».