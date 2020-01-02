https://static.news.ru/photo/698bb8f0-2d2a-11ea-99a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.мвд.рф

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ночного ДТП в городе Братск Иркутской области, в котором пострадали пять женщин. На улице Мира примерно через полчаса после полуночи 2 января столкнулись Toyota Vista и Nissan Qashqai, после чего кроссовер задел припаркованный автомобиль Honda Fit.

Ушибы и сотрясения получили водитель и три пассажира Nissan Qashqai в возрасте от 20 до 22 лет, а также 36-летняя пассажирка Toyota Vista, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. От более серьёзных повреждений женщин спасло то, что все они были пристёгнуты.

У возможного виновника ДТП, 28-летнего водителя Toyota Vista, выявлено алкогольное опьянение. Мужчина не имеет водительских прав и прежде за это уже штрафовался.

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