Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе в Астраханской области

https://static.news.ru/photo/b96a8ea0-8873-11eb-af16-96000091f725_660.jpg Фото: 30.mchs.gov.ru

В результате опрокидывания автобуса на трассе в Астраханской области пострадали пять человек. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.

Инцидент произошёл утром 19 марта на региональной трассе в Харабалинском районе близ населённого пункта Вольное.

Автобус следовал по маршруту посёлок Комсомольский — посёлок Заволжское. В момент аварии в салоне находились 30 сотрудников ООО АПК «Астраханский», ехавшие на работу.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Погибших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Рязанской области травмы получили восемнадцать человек.