Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе в Астраханской области

В результате опрокидывания автобуса на трассе в Астраханской области пострадали пять человек. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.
Инцидент
Автобус следовал по маршруту посёлок Комсомольский — посёлок Заволжское. В момент аварии в салоне находились 30 сотрудников ООО АПК «Астраханский», ехавшие на работу.
По предварительным данным, пострадали пять человек. Погибших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Рязанской области травмы получили восемнадцать человек.