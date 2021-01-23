Пропавших несколько лет назад мать с сыном нашли мёртвыми

Под Ростовом-на-Дону обнаружили мёртвыми пропавших пять лет назад мать и сына. Следствие уже задержало убийцу, виновного в погибели женщины и мальчика.
Россиянка с сыном в феврале 2015-го ушли из своего дома в станице Усть-Быстрянской и исчезли. Их долго искали, однако выйти на след убийцы удалось только в текущем году.
Как передаёт Telegram-канал «
Кроме того, злоумышленник сдал своего подельника. Тот в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии по статье «Кража».
Проводится следственная проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства гибели родительницы с малолетним сыном, а также мотив, который побудил преступника расправиться с семьёй.
Ранее NEWS.ru писал, что волгоградская полиция задержала обвиняемого в убийстве, которое было совершено более 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.