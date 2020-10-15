Прокуратура проверяет видео с обнимающим 9-летнюю девочку тренером

Правоохранительные органы Приморья начали проверку распространяемого в соцсетях видео, на котором тренер в раздевалке обнял ребёнка.
Запись была сделана в городе Большой Камень, на ней видно, как мужчина обнимает ученицу, а та обнимает его в ответ. По данным РЕН ТВ, попавший на видео тренер
Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего.
Как писал NEWS.ru ранее, бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев, которого подозревали в совращении детей, признал вину. Экс-чиновника задержали 9 октября.