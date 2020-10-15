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Прокуратура проверяет видео с обнимающим 9-летнюю девочку тренером

07:49, 16 октября 2020
Фото: Unsplash

Правоохранительные органы Приморья начали проверку распространяемого в соцсетях видео, на котором тренер в раздевалке обнял ребёнка.

Запись была сделана в городе Большой Камень, на ней видно, как мужчина обнимает ученицу, а та обнимает его в ответ. По данным РЕН ТВ, попавший на видео тренер обучает боевым искусствам детей в военно-патриотическом спортклубе «Ратник».

Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев, которого подозревали в совращении детей, признал вину. Экс-чиновника задержали 9 октября.

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