Прокуратура проверяет видео с обнимающим 9-летнюю девочку тренером

https://static.news.ru/photo/04d40d26-0f6b-11eb-9523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Правоохранительные органы Приморья начали проверку распространяемого в соцсетях видео, на котором тренер в раздевалке обнял ребёнка.

Запись была сделана в городе Большой Камень, на ней видно, как мужчина обнимает ученицу, а та обнимает его в ответ. По данным РЕН ТВ, попавший на видео тренер обучает боевым искусствам детей в военно-патриотическом спортклубе «Ратник».

Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев, которого подозревали в совращении детей, признал вину. Экс-чиновника задержали 9 октября.