Воспитанница дома-интерната, находящегося в Сахалинской области, скончалась в возрасте 15 лет от ожогового шока. По факту её смерти местная прокуратура начала проверку.
Девочка умерла в больнице, куда её доставили из интерната с сильными ожогами.
Следствие утверждает, что санитарка положила подростка в ванну, включила воду, а сама ушла за пелёнками и памперсами. Вернувшись, она обнаружила, что из крана течёт горячая вода. В этот момент тело ребёнка уже покрылось ожогами,
Как
Как ранее сообщал News.ru, следователи завели уголовное дело в отношении санитарки Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Сахалинской области. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности.