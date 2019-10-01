https://static.news.ru/photo/1685a788-e414-11e9-923d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Воспитанница дома-интерната, находящегося в Сахалинской области, скончалась в возрасте 15 лет от ожогового шока. По факту её смерти местная прокуратура начала проверку.

Девочка умерла в больнице, куда её доставили из интерната с сильными ожогами.

Следствие утверждает, что санитарка положила подростка в ванну, включила воду, а сама ушла за пелёнками и памперсами. Вернувшись, она обнаружила, что из крана течёт горячая вода. В этот момент тело ребёнка уже покрылось ожогами, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется на сайте правительства Сахалинской области, в настоящее время и. о. директора дома-интерната на Сахалине отстранена от должности. Санитарка также была уволена.

Как ранее сообщал News.ru, следователи завели уголовное дело в отношении санитарки Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Сахалинской области. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности.