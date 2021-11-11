Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался ещё в одном преступлении

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки под Орлом признался, что 16 лет назад лишил жизни ещё одного ребёнка. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сейчас предполагаемого убийцу проверяют на причастность к другим преступлениям.

По данным следствия, по подозрению в убийстве ребёнка в селе Казарь Залегощенского района Орловской области в сентябре был задержан 61-летний сосед убитой Шавкат Шаяхмедов.

По словам Петренко, в ходе расследования следователи получили информацию о причастности Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению — убийству 11-летнего ребёнка, пропавшего в июле 2005 года в том же селе.

Петренко рассказала, что Шаяхмедов дал подробные показания об обстоятельствах совершённого им преступления и указал место нахождения тела погибшего.

Фигурант полностью признал вину, пояснив, что 16 лет назад ребёнок пошёл с ним в лес за грибами, и там мужчина его задушил. В настоящее время Шаяхмедов проверяется на причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних, — добавила официальный представитель СК РФ.

Как сообщалось, в селе Казарь нашли закопанный в подвале дома труп девочки, предположительно, Виктории Гнедовой. Специалисты идентифицировали её по одежде. Следствие подозревает в убийстве её соседа, ранее судимого за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. По имеющимся данным, ребёнок погиб в тот же день, когда пропал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».