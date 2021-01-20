Правозащитники сняли фильм о пытках заключённых в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/c0c8c596-5b31-11eb-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Команда правозащитников опубликовала фильм-расследование о пытках и вымогательствах в тюремной больнице ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Об этом NEWS.ru сообщил основатель инициативы Gulagu.net Владимир Осечкин.

В этом полуторачасовом документальном фильме представлены показания людей, которые прошли через страшные пытки в ОТБ-1, где садисты из числа агентов УФСИН в сговоре с коррумпированными высокопоставленными сотрудниками ведомства вымогали денежные средства у заключённых, связывали их и привязывали к кроватям, били, пытали и насиловали людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии, — отмечает Осечкин.

В расследовании, которое выложено в YouTube, звучат имена и фамилии «активистов», которые участвовали в пытках и изнасилованиях других заключённых и вымогательствах у них денег.

Также, как отмечает Осечкин, в фильме говорится, как «садистам и оборотням в погонах удавалось длительное время скрывать свои преступления, запугивать потерпевших от пыток и вымогательств, путём угроз повторения насилия и огласки фактов изнасилований принуждать заключённых писать отказы от жалоб и претензий, а также подписывать у прокуроров и следователей заведомо ложные показания».

Помимо этого фильм-расследование посвящён отсутствию общественного контроля в местах лишения свободы на территории Саратовской области и «имитации работы» региональной ОНК, в руководство которой входят офицеры ФСБ и ФСИН.

Копия данного фильма и перечень документов в ближайшие дни также будут направлены в Европейский Комитет по предотвращению пыток (Страсбург), Комитет ООН против пыток, министру юстиции РФ Константину Чуйченко, директору ФСИН Александру Калашникову, председателю СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову, — добавил Владимир Осечкин.

Как писал NEWS.ru, в Саратовской области несколько заключённых, а также их родственники, сообщили об издевательствах и вымогательстве в учреждениях регионального УФСИН, в том числе с требованиями о подписании явок с повинной. При этом многие из тех, кто находится за решёткой, боятся говорить о нарушениях своих прав, опасаясь за свою жизнь и здоровье. О злоупотреблениях они, как правило, осмеливаются рассказывать уже после освобождения. По некоторым эпизодам прокуратура начала проверку, а по одному из них СК завёл уголовное дело.