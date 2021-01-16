Посольство: погибших при крушении российского судна у берегов Турции нет

https://static.news.ru/photo/67dd2e0c-58b8-11eb-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Посольство России в Анкаре выясняет обстоятельства крушения российского сухогруза у побережья Турции и занимается установлением судьбы экипажа.

В Чёрном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет, — говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook.

Сухогруз, который шёл под российским флагом, затонул у берегов Турции в Чёрном море. Инцидент произошёл у берегов района Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики. Сухогруз под названием Arvin мог стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма в этом районе. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпке. Началась операция по их спасению из бушующего моря.

Губернатор региона Синан Гюнер сообщил, что власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам, так как сложная обстановка на воде не позволяет оперативным службам оперативно добраться к месту происшествия, писал NEWS.ru.