После взрыва в Нижегородской области задержаны сотрудники газовой службы

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По делу о взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы. Накануне они выполняли работы по обслуживанию дома.

ЧП произошло вечером 19 апреля, взрыв бытового газа частично обрушил перекрытия второго и третьего этажа жилого многоквартирного дома. Пострадавших госпитализировали в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. В здании начался пожар, который пожарным впоследствии удалось локализовать. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров.

При взрыве пострадали трое взрослых и двое детей, погиб 3-месячный младенец. Как передаёт «Москва 24», возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее называлась предположительная причина инцидента. Основной версией является утечка газа из-за неисправности оборудования.