После взрыва в Нижегородской области задержаны сотрудники газовой службы

По делу о взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы. Накануне они выполняли работы по обслуживанию дома.
ЧП произошло вечером 19 апреля, взрыв бытового газа частично обрушил перекрытия второго и третьего этажа жилого многоквартирного дома. Пострадавших госпитализировали в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. В здании начался пожар, который пожарным впоследствии удалось локализовать. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров.
При взрыве пострадали трое взрослых и двое детей, погиб 3-месячный младенец. Как
Ранее называлась предположительная причина инцидента. Основной версией является утечка газа из-за неисправности оборудования.