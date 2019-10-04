https://static.news.ru/photo/24dfabd6-e797-11e9-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В хостеле на юго-востоке Москвы произошло возгорание.

ЧП произошло на улице Перерва. По предварительным данным, произошло загорание постельного белья на площади 4 кв. м. Порядка 80 человек вышли из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар удалось ликвидировать, сообщает агентство « Москва ».

Как ранее писал News.ru, семьи людей, погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар», получат компенсацию в размере 50 тысяч гривен (примерно по $2 тысячи). Соответствующее постановление подписал мэр города Геннадий Труханов.