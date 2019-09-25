https://static.news.ru/photo/f2306d5a-dfc2-11e9-b7ce-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Труханов Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

Семьи людей, погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар», получат компенсацию в размере 50 тысяч гривен (примерно по $2 тысячи). Соответствующее постановление подписал мэр города Геннадий Труханов.

Кроме того, пострадавшим в ЧП выделили 25 тысяч гривен (около $1 тысячи), следует из документа, опубликованного на сайте местного городского совета.

Ранее News.ru писал, что пожар в гостинице «Токио Стар» произошёл рано утром 17 августа. В результате погибли девять человек, ещё 10 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование инцидента под личный контроль.

По одной из версий, возгорание могло произойти в результате поджога с целью сокрытия преступления. Кроме того, не исключается, что к этому привело неосторожное обращение с огнём.