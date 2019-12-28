Автобус, который попал в ДТП в Псковской области, вёз пассажиров на экскурсию из Минска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Там подтвердили, что транспортное средство принадлежит частному предприятию, зарегистрированному в Белоруссии. За рулём находился белорусский водитель.
Администрация Псковской области организовала пункт временного содержания в одном из местных отелей,
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Как ранее писал NEWS.ru, автобус Neoplan съехал с дороги и опрокинулся в кювет на трассе Санкт-Петербург — Невель рядом с деревней Подборовье. В салоне находились 52 человека. Медицинская помощь потребовалась 24 пассажирам, среди них три ребёнка. У пострадавших ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, переломы ключицы. Один из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Причиной ДТП, по предварительным данным, могли стать неблагоприятные погодные условия.
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