https://static.news.ru/photo/0125f4b8-2ad9-11ea-933c-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Автобус, который попал в ДТП в Псковской области, вёз пассажиров на экскурсию из Минска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Там подтвердили, что транспортное средство принадлежит частному предприятию, зарегистрированному в Белоруссии. За рулём находился белорусский водитель.

Администрация Псковской области организовала пункт временного содержания в одном из местных отелей, передаёт РИА Новости.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Как ранее писал NEWS.ru, автобус Neoplan съехал с дороги и опрокинулся в кювет на трассе Санкт-Петербург — Невель рядом с деревней Подборовье. В салоне находились 52 человека. Медицинская помощь потребовалась 24 пассажирам, среди них три ребёнка. У пострадавших ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, переломы ключицы. Один из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Причиной ДТП, по предварительным данным, могли стать неблагоприятные погодные условия.