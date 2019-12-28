https://static.news.ru/photo/92c04df4-2ab8-11ea-bc79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автобус «Неоплан», выполнявший рейс Минск — Санкт-Петербург, съехал с дороги в Псковской области, есть пострадавшие.

Уточняется, что в салоне автобуса находились 52 человека. Председатель Псковского регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что на данный момент известно о 18 раненых, в том числе — трёх детях. Один из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии в реанимации, передаёт ТАСС.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на дороге был мокрый асфальт, обработанный противогололёдными веществами.

Как писал NEWS.ru ранее, двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Сотрудники ГИБДД проводят расследование инцидента.