Автобус «Неоплан», выполнявший рейс Минск — Санкт-Петербург, съехал с дороги в Псковской области, есть пострадавшие.
Уточняется, что в салоне автобуса находились 52 человека. Председатель Псковского регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что на данный момент известно о 18 раненых, в том числе — трёх детях. Один из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии в реанимации,
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на дороге был мокрый асфальт, обработанный противогололёдными веществами.
Как писал NEWS.ru ранее, двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Сотрудники ГИБДД проводят расследование инцидента.
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