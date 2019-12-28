Двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
На Боровском шоссе в районе съезда на Внуково водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка, — говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники ГИБДД проводят расследование инцидента.
Ребёнка, пострадавшего в аварии, госпитализировали,
Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирский автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена в Донбассе. Автомобили не получили значительных повреждений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен