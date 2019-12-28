Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин подписал документ, согласно которому в стране должны до 2025 года быть реорганизованы либо ликвидированы все унитарные предприятия. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский лидер Владимир Путин подписал документ, согласно которому в стране должны до 2025 года быть реорганизованы либо ликвидированы все унитарные предприятия. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается,...