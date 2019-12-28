Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

На Боровском шоссе в районе съезда на Внуково водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование инцидента.

Ребёнка, пострадавшего в аварии, госпитализировали, сообщает канал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирский автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена в Донбассе. Автомобили не получили значительных повреждений.

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