Пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила, что по предварительной информации, плохая погода стала причиной аварии с участием автобуса, случившейся 30 декабря.
Также в МВД отметили, что все пострадавшие пассажиры — граждане Белоруссии. Среди них есть три девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения. У большинства получивших помощь медиков людей зафиксированы ушибы грудной клетки, головы и переломы ключицы,
Автобус принадлежит частному предпринимателю, зарегистрированному в Белоруссии.
Как писал NEWS.ru ранее, телеканал «Звезда» опубликовал кадры, снятые очевидцем аварии с пассажирским автобусом, слетевшим 30 декабря с дороги в Псковской области. На записи видно, что упавший в кювет автобус «Неоплан», в котором на момент ДТП находилось 52 человека, лежит на боку. Личные вещи пассажиров от удара разлетелись по салону.
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