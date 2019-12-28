https://static.news.ru/photo/94ca7b16-2ad5-11ea-93f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила, что по предварительной информации, плохая погода стала причиной аварии с участием автобуса, случившейся 30 декабря.

Также в МВД отметили, что все пострадавшие пассажиры — граждане Белоруссии. Среди них есть три девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения. У большинства получивших помощь медиков людей зафиксированы ушибы грудной клетки, головы и переломы ключицы, передаёт «Интерфакс».

Автобус принадлежит частному предпринимателю, зарегистрированному в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru ранее, телеканал «Звезда» опубликовал кадры, снятые очевидцем аварии с пассажирским автобусом, слетевшим 30 декабря с дороги в Псковской области. На записи видно, что упавший в кювет автобус «Неоплан», в котором на момент ДТП находилось 52 человека, лежит на боку. Личные вещи пассажиров от удара разлетелись по салону.