Три десятка штрафов за нарушения правил дорожного движения направляли правоохранительные органы в адрес владельца туристического автобуса, который попал в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.
Среди зафиксированных нарушений — превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения.
В ведомстве уточнили, что автобусом управлял гражданин Молдовы 1972 года рождения. Был ли именно он за рулём, когда были выписаны 30 штрафов, не уточняется.
ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9
Ранее News.ru писал, что пассажирами были 32 туриста из Китая. По уточнённым данным, 19 человек, среди которых двое детей, были доставлены в больницы, ещё 10 пострадавшим медики оказали помощь на месте.