https://static.news.ru/photo/c3b85478-c1b4-11e9-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Три десятка штрафов за нарушения правил дорожного движения направляли правоохранительные органы в адрес владельца туристического автобуса, который попал в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

Среди зафиксированных нарушений — превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения.

В ведомстве уточнили, что автобусом управлял гражданин Молдовы 1972 года рождения. Был ли именно он за рулём, когда были выписаны 30 штрафов, не уточняется.

ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9 — Московский транспорт (@DtRoad) 18 august 2019

Ранее News.ru писал, что пассажирами были 32 туриста из Китая. По уточнённым данным, 19 человек, среди которых двое детей, были доставлены в больницы, ещё 10 пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Автобус попал в ДТП на подъезде к перекрёстку. Когда на светофоре загорелся красный свет, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство протаранило мачту освещения.