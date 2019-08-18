Фото: АГН «Москва»

Три десятка штрафов за нарушения правил дорожного движения направляли правоохранительные органы в адрес владельца туристического автобуса, который попал в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

Среди зафиксированных нарушений — превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения.

В ведомстве уточнили, что автобусом управлял гражданин Молдовы 1972 года рождения. Был ли именно он за рулём, когда были выписаны 30 штрафов, не уточняется.

Ранее News.ru писал, что пассажирами были 32 туриста из Китая. По уточнённым данным, 19 человек, среди которых двое детей, были доставлены в больницы, ещё 10 пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Автобус попал в ДТП на подъезде к перекрёстку. Когда на светофоре загорелся красный свет, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство протаранило мачту освещения.

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