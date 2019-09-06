https://static.news.ru/photo/742186a0-d258-11e9-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Волгоград Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Неизвестный мужчина облил зелёнкой члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата-самовыдвиженца в депутаты Волгоградской областной думы Дмитрия Крылова, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 127 в Красноармейском районе Волгограда. Мужчина с бородой вошёл в помещение, после чего подошёл к Олеси Левченко, достал из кармана шприц с зелёнкой и выплеснул содержимое ей в лицо. Вещество попало на щёку, шею и волосы.

Сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку, передаёт РИА Новости .

Ранее председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов рассказал о ситуации, сложившейся на участке № 666 в посёлке Ключи Шатровского района, писал News.ru.