Неизвестный мужчина облил зелёнкой члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата-самовыдвиженца в депутаты Волгоградской областной думы Дмитрия Крылова, сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл на избирательном участке № 127 в Красноармейском районе Волгограда. Мужчина с бородой вошёл в помещение, после чего подошёл к Олеси Левченко, достал из кармана шприц с зелёнкой и выплеснул содержимое ей в лицо. Вещество попало на щёку, шею и волосы.
Сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку, передаёт
Ранее председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов рассказал о ситуации, сложившейся на участке № 666 в посёлке Ключи Шатровского района, писал News.ru.