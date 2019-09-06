https://static.news.ru/photo/a4cf71c6-d245-11e9-b348-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ|КУРГАН/vk.com

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов рассказал о ситуации, сложившейся на участке № 666 в посёлке Ключи Шатровского района.

Ранее избиратели пожаловались на работу этого участка и заявили, что их не допустили к голосованию, пишет Znak .

Как рассказал Самокрутов, оказалось, что они виноваты в отказе сами. Дело в том, что пришедшие на участок № 666 являются жителями соседней деревни. По закону голосовать они имели право без открепительных удостоверений только на своём участке, пояснил глава комиссии.

Сотрудники участка пытались помочь избирателям из соседней деревни и предложили им съездить к себе в деревню с паспортом и взять открепительное удостоверение.

Кому-то надо было восемь километров проехать, кому-то — 70. Нет, мы так не будем. Хотим здесь голосовать. И понятно, что раз они пришли голосовать сегодня, то им в этом было отказано. Так как их нет в списках избирателей, — пояснил Самокрутов.

Глава комиссии также пожурил председателя ТИК Шатровского района Татьяну Байкалову. По его мнению, Байкалова неправильно описала ситуацию и из-за этого возникла путаница.

Оказалось, проблема возникла из-за просьбы избирателей внести их в списки участка № 666 позже положенного срока. Спецзаявление можно было подать до 5 сентября, а они пришли 6-го, пояснил Самокрутов.