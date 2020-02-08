https://static.news.ru/photo/40332a5e-4bef-11ea-8133-fa163e074e61_660.jpg Фото: thephuketnews/vk.com

Стали известны подробности гибели двух российских детей в Таиланде. Выяснилось, что погибшие являлись братом и сестрой. На восточное побережье Пхукета они прилетели отдыхать к бабушке с дедушкой.

Как сообщает «КП-Челябинск», в результате столкновения двух скоростных катеров дети получили травмы, несовместимые с жизнью. Взрослые члены семьи выжили. Сейчас они находятся в больнице.

Как ранее писал NEWS.ru, столкновение двух катеров у острова Пхукет произошло утром 10 февраля. Из 39 туристов пострадали 22. Ещё двое — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка — погибли.