Стали известны подробности гибели двух российских детей в Таиланде. Выяснилось, что погибшие являлись братом и сестрой. На восточное побережье Пхукета они прилетели отдыхать к бабушке с дедушкой.
Как сообщает «КП-Челябинск», в результате столкновения двух скоростных катеров дети
Как ранее писал NEWS.ru, столкновение двух катеров у острова Пхукет произошло утром 10 февраля. Из 39 туристов пострадали 22. Ещё двое — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка — погибли.
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