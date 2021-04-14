Ребёнок на иномарке сбил пенсионера в Крыму

https://static.news.ru/photo/73d0209c-9d15-11eb-838b-96000091f725_660.jpg Фото: 82.мвд.рф

12-летний ребёнок на Mitsubishi сбил пожилого велосипедиста, врезался в припаркованный автомобиль и снёс дорожное ограждение. Инцидент произошёл в Крыму. Никто серьёзно не пострадал.

Выяснилось, что за руль иномарки мальчика посадил отец. Пострадавшему пенсионеру оказали помощь на месте, а родителя юного гонщика привлекли к административной ответственности, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее в австрийском городе Перте 14-летний подросток угнал автомобиль и протаранил на нём Lamborghini, стоимость которой составила около $200 тыс. В полицию поступило сообщения об угоне Subaru Forester. Полицейские в ходе патрулирования обнаружили эту машину и попытались заблокировать автомобиль, но подросток сумел развернуться и попытался скрыться, однако далеко он не уехал и в конце улицы протаранил люксовый спорткар.

Как писал NEWS.ru, под Архангельском юноша устроил смертельную аварию с поездом. Он выехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил поезд, а затем скрылся с места инцидента, оставив в машине своего приятеля 2003 года рождения, который умер от полученных травм.