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Стали известны подробности поломки карусели в Москве, где пострадали дети

19:28, 28 февраля 2021 33
Съёмка прокуратуры Съёмка прокуратуры Фото: epp.genproc.gov.ru

Ребёнок, упавший с неисправного аттракциона на востоке Москвы, отделался шишкой на голове, ещё двое детей получили небольшие царапины. Об этом рассказал представитель торгово-развлекательного центра «Перово Молл», в игровой зоне которого произошёл инцидент.

По словам сотрудника, сразу же были вызваны все необходимые службы, в том числе медики.

Мальчик головой ударился, у него небольшая шишка и всё. Ему лет пять, точно возраст не знает. Насколько я знаю, там ещё было двое детей, у них небольшие царапинки на ушах и всё, — цитирует представителя ТРЦ РИА Новости.

Он отметил, что это «аттракцион не старый», поэтому пока нет понимания, что именно произошло. Речь идёт о качелях в виде пальмы.

Данные об обстоятельствах произошедшего разнятся: дело в том, что дети находились в игровой зоне без взрослых, писал NEWS.ru. По данным столичной прокуратуры, произошёл обрыв конструкций. В местном управлении Следственного комитета заявили, что ребёнок упал с неисправного аттракциона. По сведениям префектуры Восточного административного округа Москвы, на ребёнка упала деталь маленькой карусели.

Известно, что семья пострадавшего ребёнка отправилась домой самостоятельно. По факту инцидента проводится проверка.

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