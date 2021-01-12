Под Калининградом водитель автобуса переключал передачи шваброй

https://static.news.ru/photo/27dfd794-54e6-11eb-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]/vk.com

Госавтоинспекция Калининграда начала проверку после видео в Интернете, на котором видно, как водитель рейсового автобуса переключал передачи, предположительно, с помощью швабры. Ролик был обнародован в социальных сетях и вызвал общественный резонанс.

Как следует из комментариев, речь идёт о маршруте № 173, который ехал в Калининград из Правдинска.

Судя по кадрам видео, водитель транспортного средства пытается переключать передачи штатной ручкой, однако когда это не удаётся, задействует самодельное устройство, похожее на рукоятку от швабры. При этом раздаётся характерный хруст переключения передач.

Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в Интернете, в настоящее время выясняются все обстоятельства, — цитирует РИА Новости представителя регионального управления ГИБДД.

По данным местных СМИ, автобус смог добраться до пункта назначения.

Ранее в Московской области, как писал NEWS.ru, грузовик протаранил колонну автобусов Министерства обороны. В результате аварии погибли четверо военнослужащих и ещё 42 пострадали. Состояние 16 из них оценивается медиками как тяжёлое. Водитель большегруза отказался признавать вину в аварии.