https://static.news.ru/photo/9ceb3b96-bf6e-11e9-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пилоты самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, вернутся к работе сразу после того, как это им разрешат врачи.

Я спросил пилотов. Они оба в один голос сказали, что, конечно, ждём с нетерпением возвращения в небо, — рассказал в эфире телеканала « Россия — 24 » глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, серьёзных физических травм во время инцидента они не получили, психологическое состояние — удовлетворительное. В данное время экипаж проходит детальное медицинское обследование.

Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и 7 членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.