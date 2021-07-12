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Происшествия

Пилот пострадал при жёсткой посадке гидросамолёта в Саратовской области

22:01, 31 августа 2021
Пилот пострадал при жёсткой посадке гидросамолёта в Саратовской области Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области
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В результате жёсткой посадки самолёта в Энгельсском районе Саратовской области пилот получил травму и обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в кабине находился один пилот, которому в связи с получением травмы оказана медицинская помощь. К месту происшествия выехал саратовский транспортный прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, двухместный гидросамолёт совершил жёсткую посадку на Волгу, откуда его достали самостоятельно. Сообщений об авиапроисшествии в оперативные службы не поступало. При этом в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что воздушное судно в результате инцидента оказалось частично разрушено. Личность пилота устанавливается.

Также в прокуратуре уточнили, что жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Бриз».

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