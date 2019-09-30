https://static.news.ru/photo/aa1a4c24-e392-11e9-bad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

42-летний уроженец Ленинграда Игорь Соколов написал на ограде Русского музея белой краской оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина и ФСБ. Полицейским удалось задержать вандала.

Инцидент произошёл 29 сентября. Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник на глазах у прохожих спокойно расписывает ограду нецензурными выражениями, но никто при этом не пытается его остановить, пишет « Фонтанка ».

Наряды полиции были подняты по тревоге, как только Соколов закончил своё творение. Правоохранителям удалось проследить за злоумышленником и отследить по камерам, что он направляется к Зимнему дворцу. Для поимки вандала понадобился всего час.

Когда сотрудники полиции спросили, зачем Соколов так поступил, нарушитель ответил только одно: «Не скажу». Полицейские выяснили, что вандал отбыл четыре месяца в колонии-поселении за неуплату алиментов. Это единственный эпизод из его «криминального» прошлого. В акциях протестов и митингах Соколов никогда участия не принимал и в списках политических активистов не значится.

По факту появления на ограде достопримечательности непотребной надписи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее неизвестные совершили акт вандализма на кладбище города Мены в Черниговской области Украины. Преступники повредили надгробия участников вооружённого конфликта в Донбассе, писал News.ru.