Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

42-летний уроженец Ленинграда Игорь Соколов написал на ограде Русского музея белой краской оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина и ФСБ. Полицейским удалось задержать вандала.

Инцидент произошёл 29 сентября. Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник на глазах у прохожих спокойно расписывает ограду нецензурными выражениями, но никто при этом не пытается его остановить, пишет «Фонтанка».

Наряды полиции были подняты по тревоге, как только Соколов закончил своё творение. Правоохранителям удалось проследить за злоумышленником и отследить по камерам, что он направляется к Зимнему дворцу. Для поимки вандала понадобился всего час.

Когда сотрудники полиции спросили, зачем Соколов так поступил, нарушитель ответил только одно: «Не скажу». Полицейские выяснили, что вандал отбыл четыре месяца в колонии-поселении за неуплату алиментов. Это единственный эпизод из его «криминального» прошлого. В акциях протестов и митингах Соколов никогда участия не принимал и в списках политических активистов не значится.

По факту появления на ограде достопримечательности непотребной надписи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее неизвестные совершили акт вандализма на кладбище города Мены в Черниговской области Украины. Преступники повредили надгробия участников вооружённого конфликта в Донбассе, писал News.ru.

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